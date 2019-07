A Gela crisi idrica da una settimana, file davanti le autobotti

Cittadini senz'acqua a Gela dove, da quasi una settimana, si è cominciata a fare la fila davanti le autobotti per sopravvivenza.

La vicenda è stata portata all'Ars e interrogato il presidente Musumeci e all’assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Pierobon, dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola.

“Una conduttura di nuova costruzione - aggiunge Di Paola - è esplosa due volte in pochi giorni, a riparare il guasto sono stati inviati solo alcuni operai, mezza città è rimasta a secco e poche autobotti sono state messe a disposizione per rifornire i cittadini in emergenza. L’accaduto apre quindi molti interrogativi sullo stato della rete idrica e sulla gestione del servizio da parte di Caltaqua”.