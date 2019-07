Canicattini Bagni, l’orgoglio per l’impegno di un suo concittadino Carabiniere in servizio in Albania

L’Appuntato Scelto dei Carabinieri, Domenico Amenta, sposato con figli, di Canicattini Bagni che nella sua carriera professionale è stato impegnato in più località estere dov’è presente l’Italia con proprie Ambasciate o missioni di pace, adesso è in Albania, impegnato nel compito di garantire la sicurezza dell’Ambasciata, dei nostri connazionali, ma anche dei cittadini albanesi.

Parole di ringraziamento gli sono state indirizzate dal sindaco Marilena Miceli: "A Canicattini Bagni siamo orgogliosi di tutto questo, dell’impegno e della dedizione di un suo figlio per il proprio lavoro rivolto agli altri, così come dei tanti appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, al settore sanitario ed anche amministrativo ed imprenditoriale che fanno grande e più “umano” il nostro Paese nel Mondo".

La risposta grata è arrivata da parte del militare dell'Arma.