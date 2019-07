Siracusa, asili nido: il gruppo mamme pronto a scendere in piazza in caso di incertezze sul servizio

Scenderanno in piazza le mamme siracusane, a settembre, se, entro quel mese non ci saranno certezze sull'apertura degli asili nido.

A dirlo è una nota del gruppo mamme Siracusa, che si dicono stanche di dover sempre aspettare e vivere nella continua incertezza.

"Mi hanno detto all’assessorato politiche educative – racconta Jessica Rapisarda, mamma di una bimba– che sarà difficile che le strutture riapriranno in autunno. Eppure noi madri abbiamo riconfermato il nido che i nostri bimbi hanno frequentato fino a ieri. Ci creano già nel mese di luglio un disservizio a cui dovremmo provvedere di tasca nostra inserendo i bambini in un privato. E’ un’ingiustizia! Vorremmo che la nostra città, l’amministrazione e il sindaco Francesco Italia, in prima persona, garantisca la partenza del servizio".

"Già abbiamo subito – riferisce un’altra mamma – un ritardo da paura, il nido ha aperto nel mese di febbraio, quando molti dei nostri bimbi frequentavano una struttura privata con un aggravio di spese per noi famiglie siracusane non indifferente".