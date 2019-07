Siracusa, in casa cocaina, marijuana e hashish: arrestato 27enne

Nascondeva in casa 9 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, marijuana e hashish. La scoperta dei Carabinieri, a seguito di indagini e successiva perquisizione, ha portato all'arresto di un giovane disoccupato di 27 anni, disoccupato ed incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In casa dell'uomo trovato anche un bilancino verosimilmente utilizzato per pesare le sostanze stupefacenti e la cifra di 200 euro, denaro ritenuto frutto dello spaccio dello stupefacente.

Il 27enne è stato tradotto ai domiciliari.