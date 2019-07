Noto, lotta all'abusivismo in località balneare: sanzioni e sequestri

Continua la lotta all'abusivismo commerciale nelle località balneari di Noto. Nell'ambito dei controlli, è stata notificata una sanzione amministrativa ad un venditore ambulante senegalese, titolare di un permesso di soggiorno regolare.

L'uomo esercitava il commercio in un’area pubblica senza autorizzazioni.

Nei confronti di un altro ambulante, di origini pakistane, con regolare permesso di soggiorno, è scattato il sequestro della merce in vendita (copricapi in paglia) in quanto anch'egli esercitava l'attività in maniera abusiva.