Siracusa, denuncia aggressione da parte di un parente: 21 giorni di prognosi

Frattura delle ossa nasali con prognosi di 21 giorni per un 39enne siracusano che ieri mattina ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. L'uomo ha dichiarato di essere stato aggredito da un parente. Indagini in corso da parte della Polizia che è stata chiamata ad intervenire in Piazza Dolomiti.