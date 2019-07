Siracusa, pedofilia: un numero verde h24 per intercettare i potenziali abusatori prima del reato. VIDEOINTERVISTA

"Fermati! Non lasciare che i tuoi pensieri si trasformino in azioni". Questa l'idea che ha generato un nuovo rivoluzionario percorso per combattere il terribile fenomeno della pedofilia, non più rivolto alle vittime, ma ai potenziali abusatori, per cercare di intercettarli prima che compiano l'abuso.

La prevenzione è l'idea guida di questo progetto, portato avanti in regime di volontariato, dall'Associazione "Massimiliano Kolbe": l'iniziativa prevede un numero verde attivo H24 già da ieri e messo a disposizione di chi sentisse di provare un interesse sessuale verso minori, un interesse inconfessabile a chiunque ma che a questo numero verde troverà professionisti preparati ad affrontare questo tipo di patologia, perché di patologia si tratta, attraverso i quali fornire un ascolto competente e avviare un percorso terapeutico di recupero.

Per lanciare questo progetto è stato realizzato un video che rientra in una campagna più ampia di sensibilizzazione che si avvarrà anche di volantini cartacei che andranno in distribuzione.