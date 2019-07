Siracusa, domani i funerali del 19enne morto nell'incidente di Corso Gelone

Domani alla Chiesa Sacro Cuore di Siracusa, alle 10.30, i funerali di Paolo Munafò, il 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale al Corso Gelone.

Il ragazzo, a bordo di uno scooter, dopo l'impatto con un'auto, è stato condotto all'Ospedale Umberto I° dove è stato immediatamente sottoposto a tac. Per lui i medici hanno emesso subito emesso un referto di prognosi riservata. Poi il suo trasferimento all'ospedale Garibaldi di Catania, dove il ragazzo è stato ricoverato e dove è entrato in coma per non uscirne più. Ieri notte, il suo cuore ha smesso di battere.