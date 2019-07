Siracusa, incidente stradale stamattina vicino la zona industriale: 36enne tirato fuori dal furgone e trasportato in elisoccorso a Catania. FOTO

Ennesimo incidente stradale, questa mattina, intorno alle 7.30, sulle strade siracusane, in particolare sulla ex ss 114 km 13+100, nei pressi della zona industriale.

Coinvolto un furgone, che trasportava taniche di ipoclorito di sodio, con a bordo un uomo di 36 anni. Quest'ultimo è rimasto incastrato all’interno della cabina del mezzo, che in maniera autonoma si era ribaltato sul bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Siracusa e di Augusta che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, a tirare fuori il conducente e ad affidarlo ai sanitari del 118. L’uomo, sempre in stato di coscienza, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catania al Trauma Center.