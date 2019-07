Siracusa, al Santuario messa in suffragio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega

Una messa in suffragio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, il militare ucciso mentre era in servizio a Roma, è stata celebrata ieri sera nella Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Il momento di preghiera è iniziato con la processione da via degli Orti e i carabinieri in pensione dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno portato a spalla la varetta con la copia della Madonnina fino al Santuario della Madonna delle Lacrime, a cui è seguita la celebrazione della Santa Messa alla presenza del prefetto e dei vertici dell'Arma. Un componente dell'associazione Carabinieri di Siracusa ha letto una preghiera rivolta al collega ucciso.

Durante la messa alla Madonna delle Lacrime è stata rivolta la preghiera per il Vice Brigadiere, per la consolazione della sua famiglia e della sua giovane moglie, per la sicurezza degli uomini e delle donne a servizio dello Stato per la sicurezza civile, dei carabinieri e di tutte le forze dell'ordine.