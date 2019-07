Siracusa, Consiglio comunale: approvati il Piano Triennale delle opere pubbliche e il Piano delle Alienazioni

il Consiglio comunale oggi ha “incardinato” il bilancio di previsione 2019. I consiglieri avranno tempo fino alle 12 di venerdì 16 agosto per presentare eventuali emendamenti nel nuovo format predisposto dalla Ragioneria. Dopo l’acquisizione dei pareri tecnici e contabili degli uffici, e del parere dei Revisori dei Conti, bilancio e relativi emendamenti saranno portati in aula per per l'approvazione nella sessione dedicata di mercoledì 28 agosto.

Dopo la surroga del consigliere Rita Gentile e l’insediamento e il giuramento del nuovo consigliere, Simona Cascio, l'aula ha approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche, un compendio di tutti i principali interventi pubblici da realizzare, illustrato dal funzionario dell’ufficio tecnico, Salvatore Iocolano. Nel suo complesso prevede, nelle tre annualità, 395 opere per 583 milioni di euro. Nella prima annualità, a fronte delle 95 opere finanziate nel loro complesso, il quadro delle risorse disponibili ammonta a 147 milioni. Una parte, circa 47 milioni, riguarda opere che sono già nella fase di progettazione esecutiva ed il cui finanziamento è previsto con fondi extra comunali. Di questi la parte più cospicua, 21 milioni, sono destinati all'adeguamento del sistema di approvvigionamento idrico potabile. Altri interventi di primo piano, in questo elenco, sono il consolidamento della falesia rocciosa dell'Isola, tra punta Carrozza e punta Castelluccio (5 milioni di euro); i lavori per la riapertura del mercato ittico (3,5 milioni); il consolidamento dei muraglioni del lungomare di ponente di Ortigia (2,6 milioni); la riqualificazione di via Crispi e dell'area compresa tra piazza Stazione e piazzale Marconi (1,8 milioni). Diversi milioni riguardano gli interventi per l'efficientamento energetico nelle scuole, il loro recupero funzionale e la loro manutenzione; per la realizzazione di 32 alloggi di housing sociale sono previsti oltre 5 milioni; con i fondi di Agenda urbana 5,4 milioni sono destinati al potenziamento e alla riqualificazione del patrimonio abitativo in via Grottasanta.

Ci sono poi i lavori per i quali si attende che la Presidenza del Consiglio dei ministri chiarisca la vicenda del cosiddetto “bando periferie”. Tra questi vale 6,5 milioni di euro la riqualificazione dell'area via Tisia-via Pitia e 1,6 milioni la riqualificazione dell'area dello sbarcadero Santa Lucia; quasi 2 milioni la riqualificazione urbana dell'ex cintura ferroviaria nella zona di piazza Euripide.

Due emendamenti migliorativi, il primo illustrato dal proponente Sergio Bonafede, con la previsione annuale di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche; il secondo a firma dei consiglieri Castagnino e Basile per la realizzazione di quattro opere nel triennio: il marciapiede in via Necropoli Grotticelle; l’illuminazione viaria nella strada di collegamento Siracusa-Belvedere; la realizzazione di accessi a mare nella zona costiera sud; ed il completamento della via Campisi.

Il Consiglio ha poi approvato il “Piano di alienazione e valorizzazione” che vale quasi 10 milioni di euro. Delle opere da alienare fanno parte l'ex “Ospedale delle 5 piaghe”, l'ex macello comunale, villa Incorvaia, l'ex custodia Carrozza del Senato, villa Formosa Platzgummer, alcune particelle dei locali e dei bassi della Biblioteca comunale di via SS. Coronati, l'ex Ente di assistenza di via Privitera, un fabbricato in via Ronco della Api, ed un terreno in contrada Terrauzza.

Accanto ad essi, altre particelle dell'ex Ente di assistenza e della Biblioteca, per un valore di quasi 3 milioni di euro, sono destinate ad essere oggetto di cessione in cambio di opere: in particolare per il completamento e l'adeguamento a norma del comprensivo “Archia” e per la riqualificazione del Lungomare di Levante.

I beni da “valorizzare” sono invece Palazzo Impellizzeri e la Casa di riposo Madonna della Grazia, in via Grottasanta, che dovrebbe ospitare la “Cittadella della solidarietà” e l'ufficio “Politiche delle pari opportunità”.

La discussione sul Bilancio è stata introdotta dall’assessore Nicola Lo Iacono che, annunciando le sue dimissioni, ha poi ricordato come “Il previsionale sia stato approvato con largo anticipo rispetto al passato e che la politica di rigore rimetterà in piedi i conti del Comune”.

Da parte dei consiglieri Castagnino, Reale e Mangiafico sono state espresse preoccupazioni sul problema della criticità delle entrate.