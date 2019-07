Siracusa, Donne città visione: verso il Festival dell'Educazione

Si tiene domani, alle 10.30, all'Urban Center, in via Nino Bixio, a Siracusa, il workshop dal titolo "Donne città visione: verso il Festival dell'Educazione".

Obiettivo del progetto è creare un rete di donne che nutrono una visione di città educativa, condividere percorsi, connessioni per nuove progettualità comuni. L'iniziativa, promossa da Città educativa, è sostenuta all'assessorato Politiche giovanili ed infanzia del Comune di Siracusa