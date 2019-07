Termini Imerese, Blutec: operaio piazza tenda davanti cancelli fabbrica

Non un centesimo per la spesa, per la casa, per nulla. Così si sfoga l'operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, che, questa mattina, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese in segno di protesta.

Bisogna ricordare che, a parte i mancati pagamenti della cig, gli operai di Blutec e dell'indotto aspettano la firma del decreto per la proroga della cassa dal primo luglio al 31 dicembre.