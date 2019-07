Priolo Gargallo, la proposta del sindaco: intesa tra Comune e Regione per le Saline. Domani riunione a Palermo

Comincia a rinascere qualche piccola pianta alle Saline di Priolo Gargallo, dopo l'incendio che ha distrutto il sito nei giorni scorsi, ma ancora il quadro è sconfortante,

Questa mattina sul posto si è recato il primo cittadino Pippo Gianni, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti ed al Direttore della Riserva, Fabio Cilea.

A quest'ultimo Gianni ha chiesto di farsi portavoce di una proposta da presentare domani, a Palermo, in riunione della Commissione Territorio e Ambiente, e cioè: un protocollo d’intesa, tra il Comune di Priolo e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, per far rivivere in tempi brevi la Riserva Naturale Orientata “Saline”.