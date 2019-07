Siracusa, Costantino, Buccheri e Buonomo 'passano' ai Verdi

Addio ai Democratici per Siracusa: da oggi i consiglieri comunale Salvo Costantino, Andrea Buccheri e Michele Buonomo saranno espressione dei Verdi in consiglio comunale.

La notizia è stata data questa mattina, in sede di consiglio comunale, dal capogruppo Costantino che ha letto il documento in Aula, all'Urban Center.

Sorpresa è stata espressa dai componenti del consiglio. Ulteriori approfondimenti saranno diffusi nei prossimi giorni.