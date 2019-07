Alla Sicula Leonzio arriva dal Milan l'attaccante Ismet Sinani

Un attaccante giovane in arrivo alla Sicula Leonzio dal Milan per inforzare il reparto avanzato.

Si tratta di Ismet Sinani. Vent'anni, cresciuto nel settore giovanile rossonero, lo scorso anno ha vestito la maglia della Juve Stabia, promossa in Serie B al termine della stagione regolare.

Sinani, italiano di nascita ma con passaporto anche albanese e kosovaro, ha deciso di vestire la maglia del Kosovo con cui ha ottenuto la convocazione in Under-19 e Under-21.