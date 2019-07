Siracusa, al via i lavori di rifacimento del manto stradale del parcheggio dell'ospedale

Dalle 14 di oggi il parcheggio destinato al pubblico dell'ospedale Umberto I° di Siracusa e le aree vicine al Pronto soccorso e alla sosta autoambulanze sarà interdetto ai cittadini per l’avvio, a partire da domani, dei lavori di rifacimento del manto stradale.

L’interdizione del parcheggio sarà in vigore per dieci giorni a partire da domani.

Si tratta di un intervento urgente ed improcrastinabile disposto dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra per ripristinare la continuità del manto stradale e garantire la fruibilità del parcheggio e degli spazi interni all’area ospedaliera in tutta sicurezza sia per le autovetture che per i pedoni.