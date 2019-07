Siracusa, disposti controlli mirati alla prevenzione di incidenti stradali

Servizi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali sono stati predisposti dal questore Gabrielle Ioppolo in tutta la provincia di Siracusa in particolare in prossimità dei luoghi turistici maggiormente frequentati. I controlli si terranno in più periodi durante tutti i fine settimana fino al 22 settembre prossimo e coinvolgeranno tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio.

Durante il primo weekend di controlli, da venerdì a domenica scorsi sono state identificate 208 persone, controllati 165 veicoli, elevate 31 sanzioni, sequestrati 2 veicoli e ritirati 3 documenti.

“Dopo i tristi fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta il problema della sicurezza stradale nella nostra provincia - afferma il Questore, Gabriella Ioppolo, la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine hanno il dovere di dare una ferma risposta ai cittadini che legittimamente chiedono più controllo sulle strade. I dati del primo fine settimana mi confortano soprattutto sul versante della prevenzione che rimane l’obiettivo principale che ha orientato l’emanazione dell’ordinanza”.