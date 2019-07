Siracusa, cambia sede la Lilt: trasloco in viale Santa Panagia

Ha una nuova sede la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) che, da qualche giorno, si trova in viale S.Panagia,141 al 3° piano.

“Io e tutti i volontari della LILT” ha dichiarato il presidente Lazzaro “abbiamo voluto fortemente una fase nuova, di rilancio”.

“È una grande soddisfazione avere raggiunto l’obbiettivo di una sede moderna confortevole e soprattutto dotata delle migliori strumentazioni nel campo della diagnostica per immagini”.

La nuova sede è già aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 – 12.30 e dalle ore 14:30 – 18:30.

Tra le novità la nuova Mammografia 3D, una strumentazione diagnostica sensibile in grado di garantire davvero un reale anticipo diagnostico.