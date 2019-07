Finanziati 148 progetti per l’innovazione tecnologica: 7 in provincia di Siracusa

La Regione siciliana ha pubblicato l’elenco provvisorio dei progetti dell’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese". Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS

"I progetti finanziati sono 148 di cui 7 in provincia di Siracusa, ma un primato riusciamo ad averlo: fra i progetti non ammissibili, ben 3 progetti su 5 esclusi in tutta la Sicilia, sono in provincia di Siracusa" - commenta Vinciullo.