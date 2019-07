Siracusa, Comitato Scuole Sicure: "Trascurata programmazione e formazione"

Trascurato il settore della programmazione e della formazione in ambito scolastico, specie a Siracusa. A dirlo è il Comitato Scuole.

“La formazione – scrive il vice presidente del Comitato Giovanni Andronico - è una componente essenziale nel settore delle costruzioni e va intesa come strumento indispensabile di lavoro, da chi gestisce il capitale umano degli enti”.

“Il BIM (Building Information Modeling), ad esempio - scende nel dettaglio Andronico- non è uno strumento, ma un processo che utilizza un modello contenente tutte le informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita di un'opera, dal progetto alla costruzione, alla sua manutenzione, fino alla sua demolizione e dismissione. Con l’art.6 del cosiddetto Decreto BIM (DM 560/2017) sono state introdotte una serie di scadenze che già dal 2019 prevedono il graduale utilizzo del BIM negli appalti pubblici. Ciò significa che le Pubbliche Amministrazioni devono essere in grado, sia per gli obblighi normativi sia per sfruttare i vantaggi indiscussi offerti dalle nuove tecnologie digitali, di saper utilizzare adeguamene tali strumenti”.