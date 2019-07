Siracusa, morto il 19enne coinvolto venerdì scorso nell'incidente di Corso Gelone

E' deceduto questa notte il 19enne che venerdì scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Corso gelone, all'angolo con via Ticino, a Siracusa

Violento l'impatto con un'auto per Paolo Munafò, che viaggiava a bordo di uno scooter.

Il ragazzo è stato condotto all'Ospedale Umberto I° dove è stato immediatamente sottoposto a tac. Per lui i medici hanno emesso subito emesso un referto di prognosi riservata. Poi il suo trasferimento all'ospedale Garibaldi di Catania, dove il ragazzo è stato ricoverato e dove è entrato in coma.

Della morte del giovane sono stati notiziati i vigili urbani, che, al momento del sinistro, sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto.