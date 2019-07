Siracusa, Santa Messa in memoria del carabiniere Mario Circiello Rega ucciso a Roma

Sarà celebrata stasera, alle 19, al Santuario della Madonna delle Lacrime, una Santa Messa in memoria del carabiniere Mario Circiello Rega, ucciso a Roma, e dei caduti di tutte le forze dell'ordine.

La cerimonia comincerà con la processione da via degli Orti 11 a partire dalle 18. Per l'occasione, i carabinieri in pensione dell'Associazione nazionale carabinieri porteranno a spalla la varetta con la copia della Madonnina fino al Santuario, dove sarà officiata la Messa.