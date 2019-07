Sparatoria durante festival in California, almeno 4 morti

Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic Festival, appuntamento gastronomico dedicato all'aglio in California, che richiama ogni anno decine di migliaia di persone. Ci sarebbe anche un bambino di 3 anni fra le vittime, salite a 4. Intanto, alcuni testimoni tra cui un cantante che stava per esibirsi al festival, hanno raccontato che il killer indossava una maglietta verde e un fazzoletto grigio al collo, e che a chi gli ha chiesto perché stesse sparando avrebbe risposto: "Perché sono molto arrabbiato". I video postati su Twitter mostrano scene di panico, con la gente che fugge sentendo in sottofondo colpi di arma da fuoco.