Oggi a Somma Vesuviana i funerali del carabiniere ucciso

Si terranno questa mattina, alle 12, a Somma Vesuviana i funerali di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma con 11 coltellate. I commercianti hanno esposto decine di bandiere dell'Italia per rendere omaggio al proprio concittadino. Il sindaco del paese ha disposto il lutto cittadino. I funerali saranno trasmessi in diretta su Rai1.

Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata a Roma in Piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vicebrigadiere.

Intanto emergono i particolari dell'autopsia. Sono state undici, e non 8 come sembrava, in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vicebrigadiere. Secondo l'autopsia Cerciello Rega è deceduto a causa della forte emorragia.

Sulla vicenda della foto dell'indagato bendato così interviene su facebook il premier Conte: "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento. Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato o, forse, di due reati".