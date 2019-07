Noto, progetto per il rilancio della Villa romana del Tellaro e per i suoi mosaici

Messo a punto un nuovo progetto per il rilancio della Villa romana del Tellaro di Noto.

Il direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, ha presentato assieme al sindaco Corrado Bonfanti il programma che prevede la pulizia e la nuova copertura dei mosaici, oltre che la scansione laser 3D di tutta la Villa. I preziosi mosaici pavimentali policromi del IV secolo d.C. dedicati a scene di caccia rinasceranno a nuova vita grazie ad interventi programmati in collaborazione con la Facoltà universitaria di Siracusa.

Il rilievo preparatorio verrà realizzato dal prof. Davide Tanasi, di origine netina, della University of South Florida.

Già preannunciato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Noto e il Parco archeologico di Siracusa, con la possibilità di coinvolgere le Università e il reintegro, entro la fine dell'anno, del biglietto di ingresso per la visita della Villa.