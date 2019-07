Catania, domani arriva l’Italvolley femminile

È atteso per domani l’arrivo in città della Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, allenata da Davide Mazzanti. Le Azzurre, dopo avere concluso parte della preparazione ad Alassio, sbarcheranno in Sicilia pronte per giocarsi tutte le carte per l’appuntamento più importante della stagione: il girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ofelia Malinov e compagne, dopo avere beneficiato di due giorni di riposo, raggiungeranno alla spicciolata Catania per radunarsi in serata e iniziare il lungo viaggio che porta all’esordio in campo. La prima partita si disputerà contro il Kenya, venerdì 2 agosto. Saranno tre gli appuntamenti da vincere per conquistare, con un anno di anticipo, un posto per i Giochi olimpici nipponici. Sabato sarà la volta del Belgio, mentre domenica è in programma la sfida contro l’Olanda: le temute Orange costituiscono forse le avversarie più ostiche del triangolare. I match dell’Italia saranno sempre trasmessi in diretta alle 21.15 su Rai 2.

Catania è pronta e, con lei, anche il PalaCatania, recentemente interessato da lavori di ripristino e sistemazione, resi necessari dopo gli atti vandalici subiti dall’impianto sportivo di corso Indipendenza un mese fa.