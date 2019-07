Francofonte, ciclista travolto da auto pirata sulla Ragusana: trasportato in elisoccorso al Cannizzaro

Un ciclista di 63 anni di Catania è stato travolto questa mattina da un pirata della strada mentre percorreva la Ragusana in direzione di Vizzini, all'altezza di Francofonte. Il veicolo che ha investito l'uomo, lasciandolo poi sul''asfalto, viaggiava nella stessa direzione. Il ciclista ha riportato una seri di fratture e traumi, tanto da rendere necessario il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. I sanitari lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: l'uomo non sarebbe, però, in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri al comando del capitano Rossella Capuano, che hanno effettuato i rilievi del caso, recuperando anche i pezzi più piccoli della carrozzeria dell'auto pirata rimasti sulla strada dopo l'impatto.