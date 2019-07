Siracusa, Consiglio comunale in aula per incardinare il Bilancio

Si riunisce domani all'Urbano center a partire dalle 10,30 il Consiglio comunale di Siracusa per aprire la sessione dedicata all’approvazione del Bilancio.

Lo strumento finanziario sarà “incardinato”, per permettere ai consiglieri di poter presentare gli emendamenti alla proposta della Giunta. Dopo l’acquisizione dei pareri tecnici e contabili degli uffici, nonché del parere dei Revisori dei Conti, la proposta di Bilancio e relativi emendamenti saranno portati in aula per essere approvati entro il termine che l'Aula determinerà nella giornata di domani.

Prima di questo adempimento, il Consiglio sarà chiamato alla surroga del consigliere Rita Gentile, che di è dimessa dopo la nomina ad assessore, con Simona Cascio. Successivamente si affronteranno gli altri due provvedimenti: il “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” e il “Piano di alienazione”.