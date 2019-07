Melilli, cocaina nascosta nella cassetta postale: in manette 27enne

Nascondeva la cocaina nella cassetta postale. Scoperto dai Carabinieri, è finito in manette Rosario Vinci, melillese, di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo. I militari dell'Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno trovato 10 involucri di cellophane contenente oltre 5 grammi di di cocaina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, che veniva posto sotto sequestro. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari.