Avola, servizio coordinato di controllo del territorio: denunce e multe

Oltre 130 persone e circa 80 veicoli controllati, una ventina di perquisizioni personali e domiciliari effettuate, denunce e contravvenzioni.

Questo il bilancio di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto ad Avola dai Carabinieri.

Due le denunce per guida in stato di ebrezza e per non essersi sottoposti agli accertamenti alcolemici, e altre due per spaccio di stupefacenti. Sono state 19 le contravvenzioni elevate per omessa revisione del veicolo, guida senza patente perché mai conseguita o scaduta di validità, guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza e guida di mezzi sprovvisti di copertura assicurativa.