Rosolini, un cittadino recapita in Caserma una rosa e un messaggio di cordoglio per il carabiniere ucciso a Roma

“Marco Cerciello Rega, uomo come pochi, un Carabiniere come tanti. Sei caduto nel compiere il proprio dovere a soli 35 anni con un futuro pieno di speranze, dato che poco più di un mese fa avevi messo il primo mattoncino per creare una famiglia. V.Brig. riposa in pace. Sentite condoglianze a tutta la famiglia e tutta l’Arma dei Carabinieri. Distinti saluti. Un comune cittadino.”

Questo il messaggio recapitato alla caserma dei Carabinieri di Rosolini, corredato da una rosa, in forma anonima, a seguito dell'omicidio, consumato a Roma, del giovane V.Brig. Mario Cerciello Rega.

Vicinanza è stata espressa da tutte le Forze dell'ordine nei confronti della famiglia della vittima.