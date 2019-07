Siracusa, trasformare Corso Umberto in area pedonale: il progetto in fase embrionale, ma non tutti i commercianti sono d'accordo

Continua il progetto dell'Amministrazione di rendere sempre di più il centro area pedonale. L'obiettivo, in un futuro ancora lontano, è quello di chiudere al traffico Corso Umberto e creare punti di snodo ai vari parcheggi, tramite l'acquisto e l'utilizzo di bus navette, in modo da liberare Siracusa dal traffico che spesso, in particolare nel fine settimana, si crea per entrare in Ortigia.

Si tratta di un'idea, una visione, ancora lontana, ma certamente l'Amministrazione sta andando verso questa direzione, nell'ottica di educare il cittadino a usare sempre meno l'auto e spostarsi con i mezzi pubblici. Perchè tutto questi diventi realtà potrebbero passare almeno due anni. Intanto, è stato aperto un dialogo con i commercianti del posto al fine non solo di comunicare il progetto, seppure ancora in una fase embrionale, ma anche raccogliere istanze e proposte.

In quest'ottica, ieri, si è svolto un incontro a Palazzo Vermexio, in sala Verde, tra il sindaco Francesco Italia, il capo di Gabinetto Michelangelo Giansiracusa ed una folta rappresentanza di commercianti di Corso Umberto.

A loro è stata proposta una sorta di prova durante un fine settimana del mese di agosto. Sebbene qualcuno abbia accolto di buon grado l'idea, non mancano le polemiche.

"Chiudere questo tratto - spiega un commerciante a SiracusaPost.it - significa uccidere un pezzo di economia. Il siracusano non ha la mentalità di lasciare la macchina e muoversi in altro modo, quindi questo provvedimento porterà sempre di più i cittadini ad allontanarsi dal centro, e noi ad avere sempre meno clienti".