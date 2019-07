Priolo, il comitato per la mancata bonifica di Penisola Magnisi e campo Ex Feudo chiede di incontrare il sindaco

Il comitato per mancata la bonifica dei siti Penisola Magnisi e campo Ex Feudo chiede di incontrare il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, per capire le azioni che l'Amministrazione ha messo in campo a seguito dell'accertata pericolosità dell'arsenico nell'aria. Il presidente, Carmelo Susinni, infatti, ha messo nero su bianco la richiesta di incontro in una lettera inviata al primo cittadino

Il comitato da tempo si è reso promotore di una raccolta firme per la bonifica della pirite e da tempo è in prima linea insieme ad esponenti politici al fine di ridurre i fattori inquinanti.