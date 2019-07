Siracusa Calcio, c'è un'offerta per la manifestazione di interesse per iscrivere la squadra al campionato di serie D

C'è un partecipante al bando per iscrivere il Siracusa calcio al campionato in serie D. Non è ancora dato sapere se si tratta di un siracusano o meno.

La scadenza del bando è stata fissata per oggi alle ore 10, e si tratta di un secondo tentativo. Al primo bando, scaduto nei giorni scorsi, era successa la stessa cosa: un solo partecipante: l'imprenditore piemontese Giancarlo Travagin.

Quest'ultimo ha annunciato di voler presentare un esposto in Procura e una richiesta di risarcimento danni al Comune di Siracusa. Travagin ha revocato la manifestazione di interesse all'iscrizione della squadra dopo la decisione del sindaco Francesco Italia di riaprire i termini per il bando che consentirà la partecipazione alla prossima Serie D.