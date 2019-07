Ragusa, maltrattamenti in casa di riposo: misure cautelari per 3 donne

Tre misure cautelari nei confronti 3 donne, eseguite dalla Polizia di Stato di Ragusa, ritenute responsabili di maltrattamenti ai danni di anziani. L’indagine parte da segnalazione di alcuni comportamenti non corrispondenti all’obbligo di assistenza a favore di anziani all’interno di una casa di riposo. L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di raccogliere prove a carico di tre assistenti sanitarie. Le donne, senza alcun motivo, deridevano gli anziani, li spintonavano, insultandoli ed umiliandoli quotidianamente, nonostante le vittime, in più occasioni, chiedevano aiuto per tutta la notte senza ricevere assistenza