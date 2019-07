Roma, svolta nelle indagini del carabiniere ucciso: fermato confessa

Ha confessato uno dei due cittadini americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega: "Sono stato io". Si tratta della persone con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere.

Secondo la ricostruzione dei fatti i due erano in cerca di droga a Trastevere ma la sostanza acquistata era semplice aspirina: perciò hanno rubato la borsa del pusher nel tentativo di recuperare i soldi.