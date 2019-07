Rinnovo concessione loculi, Siracusa scende in piazza contro la delibera della giunta: "Non fate cassa sui defunti"

L'opposizione in consiglio comunale, le associazioni, i cittadini, tutti insieme ieri sera si sono dati appuntamento nel piazzale del Pantheon per protestare pacificamente contro la delibera dell'amministrazione comunale sul rinnovo della concessione dei loculi. Per la precisione la protesta è mirata contro l'articolo che prevede la retroattività per il pagamento di concessione.

A scatenare la mobilitazione la decisione dell'amministrazione di pubblicare nuovamente l'avviso, nonostante il Consiglio comunale avesse in aula votato un atto di indirizzo con si quale chiedeva la revoca della delibera.



L'opposizione sostiene che si debba far partire il termine dei 25 anni di concessione dal 1996, data di approvazione del regolamento di polizia mortuaria. In questo modo la prima scadenza ricadrebbe nel 2021. Per i loculi dati in concessione in data precedente, invece, dovrebbe essere rispettato quanto previsto nellatto di concessione che in alcuni casi è di 99 anni, in altri addirittura in modo perpetuo.