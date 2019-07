Siracusa, aumenti a strisce blu: il no di Fratelli d'Italia

Nuova tariffa per le strisce blu di 1 euro e 50. Questa sarebbe la proposta dell'Amministrazione comunale inserita nel bilancio secondo quanto riferito da Fratelli d'Italia.

"Tra l'altro l'aumento del ticket per le strisce blu non è compensato da alcun miglioramento della viabilità e dei servizi di trasporto, mentre parcheggi ampi e serviti da navette con corse continue su corsie preferenziali restano solo promesse non mantenute" - si legge in una nota - "Fratelli d’Italia chiede al Sindaco di porre fine a questi aumenti sproporzionati, restituendo alla cittadinanza il piacere di godere del proprio territorio e del centro storico. Chiediamo che per i soli residenti siracusani (tutti e non solo ortigiani) la tariffa sia ridotta a 0,50 centesimi/h e che si attrezzi la città di parcheggi adeguati e di un servizio di trasporto pubblico degno di una città straordinariamente bella e rinomata come la nostra Siracusa".