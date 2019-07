Siracusa, scontro auto-moto in Corso Gelone: giovane in ospedale

Avrebbe riportato un trauma cranico di una certa gravità il giovane che, alla guida di un ciclomotore, nel primo pomeriggio di oggi, si è scontrato con un'auto in Corso Gelone, a Siracusa. L'impatto si è verificato all'incrocio con via Ticino.

Il ragazzo è stato condotto all'Ospedale Umberto I° dove è stato immediatamente sottoposto a tac. Per lui i medici hanno emesso un referto, al momento, di prognosi riservata.

Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i vigili urbani.