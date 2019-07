Monitoraggio di Goletta Verde, due siti verificati in provincia di Siracusa: foce del Canale Galermi "fortemente inquinato"

Arriva puntuale come ogni estate il resoconto sullo stato di salute delle coste e delle acque siciliane effettuato dai tecnici di Goletta Verde di Legambiente. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati.

Sono stati 25 i punti sulla costa monitorati, 16 sono risultati fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Due i punti del litorale della provincia di Siracusa monitorati: la foce del canale Grimaldi, corrispondente al Porto grande, nel capoluogo e la spiaggia del Granatello ad Augusta. Il primo sito è risultato “fortemente inquinato”, mentre il secondo ha farro registrare parametri entro i limiti previsti dalla legge.

Un bilancio definito "in agrodolce" da parte degli esponenti dell'associazione ambientalista.