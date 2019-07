Noto, inaugurato nuovo Comando della Polizia Municipale nei locali delle Ferrovie di Stato

E' stata inaugurata, questa mattina, la nuova sede del Comando della Polizia Municipale, nei locali delle Ferrovie dello Stato che il Comune ha ottenuto in comodato d’uso.

È stato mons. Angelo Giurdanella, vicario generale della Diocesi di Noto, a benedire la nuova sede del Comando.

"Un ulteriore presidio di legalità - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - e un luogo di lavoro dignitoso per la nostra Polizia Municipale, per rilanciarne le attività. Dobbiamo impegnarci a dare ancora più risposte, perché i temi che ci impegnano sono tanti e il senso civico e la collaborazione della comunità in peggioramento. Nelle difficoltà riusciremo a dimostrare, assieme alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio con cui lavoriamo in sinergia, professionalità e competenza"