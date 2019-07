Siracusa, comincia il braccio di ferro tra Amministrazione e Consiglio comunale: bocciato il bilancio in commissione

"La commissione bilancio boccia la proposta di bilancio 2019, già in fase di preparazione gli emendamenti del mio gruppo consiliare, spese inutili in bilancio ed entrate ipotetiche non realizzabili, fitti passivi per immobili inaccessibili al pubblico".

Queste le dichiarazioni di Salvo Castagnino, consigliere comunale di opposizione e presidente della commissione consiliare Bilancio. Certamente la mossa del consiglio non sorprende, in vista della seduta in Aula di lunedì, quando dovrà essere incardinato il bilancio, e si prevede già un braccio di ferro tra consiglio e Amministrazione".

"L’amministrazione deve cambiare rotta. - continua Castagnino - Mutuo di oltre 10 milioni acceso a causa del governo penstastellato che cambia dopo l’assegnazione le somme destinate alle periferie ma nessuno ne parla. Saremo una trincea a tutela delle tasche dei siracusani in aula"