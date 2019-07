Canicattini Bagni, via alle domande per il rilascio degli abbonamenti bus studenti

C'è tempo fino al 15 Settembre 2019 per presentare le domande degli abbonamenti di viaggio destinati a studenti pendolari che frequentano, per l’anno scolastico 2019/2020, la scuola dell’obbligo, le scuole pubbliche statali o parietarie non esistenti nel Comune di residenza.

I moduli per le domande si possono ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca Comunale), Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre n. 36, o scaricati dal sito www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Uffici e procedimenti” sezione “Pubblica Istruzione e Università”.

Prevista anche la domanda, da presentare entro il 30 Novembre 2019, per chiedere il rimborso delle spese sostenute per il mese di settembre 2019.