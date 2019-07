Priolo, stop ai blocchi nella zona industriale: sit in di Faraone davanti la Lukoil. VIDEOINTERVISTA

Il senatore del Pd, Davide Faraone oggi in sit in davanti la Lukoil nella zona industriale di Siracusa per portare a compimento la sfida lanciata contro la tanto chiaccherata ordinanza del prefetto sul divieto di blocchi di lavoratori davanti le portinerie degli stabilimenti industriali fino al 30 settembre.

Insieme a Faraone c'erano il deputato nazionale Fausto Raciti, quello regionale, Giovanni Cafeo e l'ex sindaco di Siracusa ed esponente del Pd, Giancarlo Garozzo.

Si è detto indignato Faraone, in particolare, facendo riferimento alla vicenda delle lettera che l'ambasciatore russo in Italia ha inviato a Salvini, chiedendo maggiore attenzione ai blocchi davanti le portinerie della zona industriale.