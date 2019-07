E' stato arrestato dai Carabinieri, in ottemperanza ad ordinanza del Tribunale di Venezia, Antonio Fiaschè, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo è stato condannato per una truffa dello specchietto commessa nel bellunese nel gennaio 2015, e tradotto ai domiciliari.