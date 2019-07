Siracusa, lite tra cognati: uno dei 2 finisce in Pronto soccorso

Si è consumata ieri sera, intorno alle 21.30, una violenta lite tra cognati in via Caltanissetta. Sul posto la Polizia di Stato e i medici de Pronto soccorso. Uno dei due uomini coinvolti, M.M., siracusano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito all'Umberto I, ed è stato denunciato per i reati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Anche la moglie I.Z., siracusana di 27 anni, nel frattempo recatasi sul luogo, è stata denunciata per i reati di minacce e per inosservanza al divieto di avvicinamento al proprio coniuge.

La lite pare si sia rianimata una volta arrivati in ospedale.