Rosolini, donato impianto di amplificazione per la sala di rappresentanza del comune

E' stato donato un impianto di amplificazione al Comune per la Sala di Rappresentanza, dall'azienda commerciale locale “Salemi L&M Elettronica”.

L’impianto di amplificazione inoltre, date le caratteristiche, potrà essere utilizzato per altre manifestazioni, anche esterne, che il Comune organizzerà.

“Desidero ringraziare, a nome dell'Amministrazione Comunale Michele e Luca Salemi per questo ennesimo gesto di generosità - ha dichiarato il Sindaco Pippo Incatasciato-, chiara dimostrazione di un alto senso civico e di un amore per la Città che onora noi tutti. Un impianto di amplificazione necessario non solo per la Sala di Rappresentanza ma anche per altre attività del Comune stesso”.