Rosolini, deteneva 500 tra immagini e video di pornografia minorile: arrestato operaio 46enne

Un operaio di 46 anni residente a Rosolini (Siracusa) è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico su Internet. Gli agenti hanno eseguito, su delega della Procura etnea, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.

Le indagini, svolte dagli agenti del Compartimento Polizia Postale di Catania, hanno preso il via da una segnalazione al Centro Nazionale di contrasto della Pedopornografia On-line del Servizio Polizia Postale di Roma da parte del National Centre for Missing Exploited Children (Ncmec) in merito al profilo Flickr dell'uomo, sposato e con figli minorenni.

Durante una perquisizione gli sono stati sequestrati diversi dispositivi nei quali sono stati trovati circa 500 tra immagini e video di pornografia minorile. Secondo quanto accertato l'indagato avrebbe avuto ripetuti e continui contatti per lo scambio di materiale con altre persone, alcune delle quali sono state già identificate.

(Ansa.it)