Siracusa, blitz tra ambulanti di frutta e verdura nella zona alta della città: appurate irregolarità e notificate sanzioni

Blitz questa mattina, nella zona alta della città dei Siracusa, agli ambulanti di frutta e verdura. Intensi, già dalle 6 di questa mattina, i controlli congiunti da parte di Carabinieri, Polizia Municipale e personale Asp al fine di verificare la correttezza dei luoghi occupati, lotta al lavoro nero e verifiche su materiale e merce venduta.

Si tratta di un intervento per tutelare al massimo il libero muoversi e spazio del cittadino e dei prodotti che poi arrivano sulle tavole di consumatori.

Le operazioni sono ancora in corso. Allo stato attuale dei fatti pare sia stata notificata almeno una sanzione per occupazione di suolo pubblico e prodotto avariati immessi in commercio.